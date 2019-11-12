Ашхабад, 12 ноября 2019, 13:12 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымыхамедов поручил министерству энергетики республики передать Афганистану в качестве гуманитарной помощи трансформатор, сообщает 12 ноября агентство «Туркмения сегодня».
Афганской стороне будет передан трехфазный трехобмоточный трансформатор мощностью 125 МВА напряжением 220/110/10 кВ. Кроме того, минэнерго Туркмении передаст также дополнительное оборудование к трансформатору.
Как сообщало ИА REGNUM, Туркмения и Афганистан реализуют ряд совместных проектов. В частности, продолжается строительство газопровода ТАПИ (Туркмения — Афганистан — Пакистан — Индия), налаживается железнодорожное сообщение между Афганистаном и Туркменией. Кроме того, между странами строится ЛЭП 500 кВ.
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