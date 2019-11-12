Москва, , 13:10 — REGNUM Всероссийские проверочные работы формируются в соответствии с федеральным стандартом и помогут скорректировать подготовку учеников к ЕГЭ в случае такой необходимости. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 ноября заявил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов на Всероссийской встрече с родителями.

«Зачастую мы анализируем контрольные работы, которые школы проводят, и родители сами спрашивают, почему здесь сложно, а здесь легко. Наши контрольные работы разрабатываются все в соответствии со стандартом и проводит сама школа», — заявил Кравцов.

По его словам, ВПР стали ответом на ситуацию, когда хорошо успевающие ученики получали низкие баллы по ЕГЭ.

«Мы видим — объективно они проходят или необъективно. Вы видите результаты и сразу можете посмотреть, где и как нужно поработать со своим сыном или дочкой, чтобы не было педагогической запущенности», — подчеркнул он.

Всероссийские проверочные работы призваны оперативно диагностировать проблемы в общей подготовке учеников, чтобы не создавать серьёзных напряжений накануне ЕГЭ, добавил Кравцов.