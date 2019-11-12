Москва, , 13:22 — REGNUM Распространение платной стоянки на новые улицы может ухудшить ситуацию с парковочными местами в столице. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат Московской городской думы Павел Тарасов (КПРФ).

«Отношусь я к этому с большим скепсисом. Не ощущается радикального улучшения транспортной обстановки, которую нам обещали. То, что на этом начали стричь деньги — это заметно. А ситуация с парковками стала хуже. И там, где была разрешена парковка где она не мешала, улицы позакрывали знаками «парковка запрещена». То есть искусственно создавался дефицит парковочных мест чтобы ввести платную парковку», — отметил Тарасов.

Депутат Мосгордумы отметил, что в ряде случаев он не видит объективной необходимости в введении платных стоянок. К тому же подобные меры не способны решить транспортные проблемы города, уверен Тарасов.

«Нужно заниматься градостроительным развитием города, а не введением платных парковок. Без решения градостроительных проблем решение транспортных проблем невозможно. В подавляющем большинстве случаев людям это не нужно», — отметил депутат.

Также Тарасов предложил провести районные референдумы по вопросу введения платной стоянки на улицах, где сейчас можно припарковать свои автомобили бесплатно.

«Я уверен, что власть эти районные референдумы проиграет с огромным треском», — заявил депутат Мосгордумы.

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