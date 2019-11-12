Москва, , 14:17 — REGNUM Одно повышение премий врачам поликлиник за раннее диагностирование онкологических заболеваний не решит проблемы и не сможет обеспечить улучшение ситуации с распознаванием болезни на начальных стадиях. Об этом заявил замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия») в ходе пленарного заседания, передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября.

Он напомнил, что депутаты планируют рассмотреть во втором чтении законопроект, который в том числе вводит стимулирование врачей поликлиник выявлять и диагностировать онкологию на ранних стадиях. На эти цели в законопроекте предлагается выделить 1,2 млрд рублей.

«Премии — это, конечно, хороший стимул. Но мы должны смотреть на проблему шире», — заявил Огуль.

По его словам, только стимулирующие надбавки не смогут обеспечить раннее выявление онкологических заболеваний у граждан. Между тем вопрос сегодня стоит крайне остро.

«За десять лет с 2008 по 2018 год число умерших от рака в России возросло на 23%. Число детей с новообразованиями за 10 лет выросло почти на 37%», — заявил Огуль.

При этом, напомнил он, жизнь онкобольных напрямую зависит от того, на какой стадии врачи смогли диагностировать болезнь. Так, на ранних стадиях болезнь в большинстве случаев можно вылечить. Но для этого необходима доступная онкодиагностика, которая могла бы позволить врачам в поликлиниках диагностировать рак.

«Идет оснащение современным оборудованием онкологических центров, но онкологические центры — это уже конечное звено, где проводится окончательное уточнение диагноза и лечение. Первичный диагноз должен быть поставлен в поликлинике, а это значит, что там должно быть хорошее оборудование», — отметил Огуль.