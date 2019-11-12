Курган, , 13:00 — REGNUM В Курганской области на ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях в 2019 году из областного бюджета направлено 216,4 млн рублей. На данный момент по целевым направлениям от Зауралья обучаются 916 студентов — будущих медиков, 819 из них получают ежемесячно доплату к стипендии в размере 1,5 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

В 2019 году в Курганскую область вернулось 36 «целевиков». В целом в медучреждения Зауралья устроились на работу 98 врачей.

Кроме того, в области действует материальная поддержка медицинских кадров. По программе «Земский доктор» в 2019 году 10 врачей получили выплаты в один миллион рублей, 11 фельдшеров — по 500 тыс. рублей. Подъёмные пособия по 100 тыс. рублей выплачены 10 медицинским специалистам в районах Курганской области.