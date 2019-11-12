Москва, , 13:03 — REGNUM Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв отреагировал на возбуждение против него двух уголовных дел на Украине. Он прокомментировал событие 12 ноября на своём telegram-канале.

«Ничего удивительного в том, что наследники Бандеры и Шухевича преследуют еврея, борца с нацизмом нет», — рассказал журналист.

Соловьёв подчеркнул абсурдность ситуации: во-первых, он не является гражданином Украины, а, во-вторых, его передачи официально запрещены на территории Украины.

«В истории Европы уже был пример борьбы с журналистами. Гитлер ненавидел Левитана (знаменитого советского диктора Исаака Левитана — ИА REGNUM). Мы наследники Левитана, а украинская власть наследница кого?», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине против Соловьёва СБУ возбудила два уголовных дела по статье «Посягательство на территориальную целостность Украины».

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