Найроби, , 13:01 — REGNUM Бывший президент Кении Дэниэл арап Мои был госпитализирован через несколько дней после выписки, сообщает местная газета Daily Nation со ссылкой на заявление официального представителя экс-президента.

Ли Нджиру сообщил, что бывший президент Мои, который покинул больницу на прошлой неделе в четверг, 7 ноября, был вновь госпитализирован через два дня.

«Я обращаюсь к СМИ с призывом не вызывать необоснованную тревогу, используя доверчивость масс», — сказал Нджиру о продолжающихся спекуляциях о здоровье бывшего президента.

Он также сказал, что 95-летний президент «находился под наблюдением профессиональной медицинской команды».

Напомним, что президент Мои руководил Кенией в течение 24 лет с 1978 года.

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