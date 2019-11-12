Волгоград, , 13:02 — REGNUM Победительницей международного конкурса женских предпринимательских проектов АТЭС в 2019 году стала предприниматель из Волгограда Екатерина Постоева. Она впервые в истории России получила Гран-при Apec Best Award — главную номинацию в конкурсе. Женщина занимается производством и реализацией мягкого мороженого и молочных коктейлей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

С победительницей конкурса встретилась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Предприниматель рассказала, о том, как устроено производство и как происходил выбор финалиста. При этом попробовать мороженое жюри не смогло — продукт не подвергается длительной заморозке, готовится только в торговых точках, а на конкурс было сложно привезти оборудование.

«Я была очень сильно удивлена, когда самую главную победу отдали мне. Потому что делали акцент на цифровизации, а в итоге выиграло мороженое. Я думаю, что секрет успеха в том, что мне удалось донести любовь к своему продукту до членов жюри», — сказала предприниматель.

После конкурса женщину пригласили для развития сотрудничества в Корею. Екатерина Постоева представила свой проект в Совете Федерации в рамках встречи председателя СФ с женщинами-предпринимателями в 2016 году. Конкурс проходил в Чили в октябре 2019 года.