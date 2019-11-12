Томск, , 12:42 — REGNUM В список 16 регионов России, властям которых министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин рекомендовал в целях недопущения «мусорного» коллапса обратить особое внимание на деятельность региональных операторов, вошла Томская область.

Как сообщили ИА REGNUM 12 ноября в пресс-службе Минприроды РФ, Дмитрий Кобылкин направил на имя глав субъектов РФ предупреждения о необходимости недопущения «мусорного» коллапса. По словам министра, все спорные ситуации, если они возникают, должны решаться без ущерба для населения.

Как сообщало ИА REGNUM, в указанный список субъектов РФ, помимо Томской области, вошли ещё пять сибирских регионов: Алтайский край, Красноярский край, Новосибирская область, Республика Алтай, Тува.

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