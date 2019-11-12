Воронеж, , 12:40 — REGNUM Российско-германский проект по применению климатосберегающих технологий в новой системе обращения с отходами запущен в Воронежской области, ставшей пилотным регионом. Как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, 11 ноября губернатор Александр Гусев встретился с делегацией представителей проекта «Климатически нейтральное обращение с отходами в Российской Федерации» Немецкого общества по международному сотрудничеству (GIZ) ГмбХ и представителей Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП). На встрече обсуждалась система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), в том числе в связи со вступившей в силу в России реформой в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Как отмечалось, проект «Климатически нейтральное обращение с отходами в Российской Федерации», оператором которого проекта является «Немецкое Общество по Международному Сотрудничеству (ГИЦ) ГмбХ», реализуется в России с 1 октября 2018 года, он рассчитан на два с половиной года. Его цель — способствовать закреплению инструментов охраны климата и принципов экономики замкнутого цикла в новой системе обращения с отходами. Особое внимание уделяется вопросам применения климатосберегающих технологий. Официальный партнёр программы — Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. В качестве пилотных регионов Минприроды России первоначально определило Воронежскую, Курскую и Калужскую области. Соглашение о взаимодействии в рамках реализации проекта «Климатически нейтральное обращение с отходами в Российской Федерации» между Минприроды России, правительством Воронежской области и ГИЦ ГмбХ было подписано весной 2019 года.

Как сообщила руководитель представительства Немецкого общества по международному сотрудничеству (ГИЦ) ГмбХ в Москве Юлия Грищенкова, на первом этапе совместной работы был проведен анализ действующей территориальной схемы, целевых показателей по обработке, утилизации и размещению отходов, морфологического состава ТКО и объемов образования отходов и других показателей. Специалисты провели обследование действующих полигонов в регионе и оценили резервы мощности. В рамках второго этапа, который завершится в конце 2019 года, планируется доработать демонстрационный проект «Организация раздельного сбора ТКО для городских поселений на примере городского округа город Нововоронеж» и представить анализ расчета предельного тарифа на оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами.

«Мы много взаимодействуем с Германией, обмениваемся бизнес-миссиями. В такой важной сфере, как защита окружающей среды, наше сотрудничество также должно принести плоды. У нас есть интерес к нормативной базе и инженерным решениям, которые сегодня предлагались, и есть почва для расширения взаимодействия. Например, сегодня только один полигон в Воронежской области оборудован системой сортировки мусора, нам хотелось бы и дальше применять современные технологии, тем более, предполагается строительство полигонов», — отметил губернатор Александр Гусев.

Губернатор также выразил мнение, что воронежские предприятия также должны принять участие в разработке и внедрении технических и технологических решений в рамках новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Глава региона поручил изучить лучшие практики других регионов России в сфере обращения с отходами.