Скопье, , 13:39 — REGNUM 12 ноября министр обороны Северной Македонии Радмила Шечеринска и глава независимого профсоюза обороны Ванчи Исайов подписали новое коллективное соглашение о социальной защите служащих Министерства обороны и вооруженных сил Северной Македонии.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Шечеринска заявила, что согласно данному соглашению, период социальной адаптации для военнослужащих, вернувшихся из миротворческих операций, будет увеличен.

Также теперь страховые выплаты будут полагаться не только в случае смерти военнослужащего или получения им инвалидности, но и при любом ранении на рабочем месте.

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