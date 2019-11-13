Москва, 13 ноября 2019, 03:00 — REGNUM

Война. Хроника 1941−1945 гг
Война. Хроника 1941−1945 гг
Иван Шилов © ИА REGNUM
  • Война. Хроника 1941−1945 гг. 13 ноября: в 1941 году в Туле формируют отряды истребителей танков из комсомольцев и молодежи. В 1943 году началась оборонительная операция на киевском направлении.

В этот день в 1942 году Иосиф Сталин утвердил план контрнаступления на Сталинград под кодовым названием «Уран».

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