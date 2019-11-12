Тбилиси, 12 ноября 2019, 12:34 — REGNUM Итальянский скульптор грузинского происхождения Прасто (Важа Мекаберидзе) передал в подарок Тбилиси свою скульптуру N'Uovo (Яйцо). Об этом 12 ноября сообщили в мэрии города.
Скульптур прибыл в Тбилиси к церемонии открытия памятника. Скульптура установили на площади Первой Республики. Высота монумента около четырех метров. Аналогичную скульптуру Прасто передал в подарок итальянскому городу Пьетрасанте, в котором живет и работает долгое время.
Статуя N’Uovo — абстрактная композиция, которая символизирует благополучие и успешное будущего. Статуя сделана подвижной и крутится под воздействием порывов ветра.