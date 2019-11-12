Минск, , 12:34 — REGNUM Студенты Минского инновационного университета провели 11 ноября забастовку, выражая недовольство перспективой остаться без дипломов. Они прибыли в вуз, но к занятиям не приступили.

Причиной возмущения стало решение министерства образования Белоруссии отказать этому вузу в продлении аккредитации пяти основных специальностей, дипломы по которым готовились получить 1600 студентов — то есть почти все. «Белтелерадиокомпания» и другие государственные СМИ студенческую забастовку старательно не замечали. Ближе к ночи того же дня министерство выступило с официальным комментарием, отметив, что в ходе аккредитации «были выявлены многочисленные нарушения законодательства об образовании».

«В частности, в заключении об итогах проведения подтверждения государственной аккредитации отмечено, что срок получения высшего образования в заочной (дистанционной) форме не соответствует требованиям образовательных стандартов, выявлены нарушения в организации учебного процесса и текущей аттестации студентов и слушателей, ряд структурных подразделений университета не соответствует установленным требованиям, количество выданных свидетельств о повышении квалификации превышает количество слушателей, освоивших образовательные программы повышения квалификации руководящих работников и специалистов, по ряду предметов отсутствуют учебные программы и др.», — сказано в официальном сообщении.

Министерство сообщило также, что его комиссии не была предоставлена возможность проведения комплексных контрольных работ у студентов заочной (дистанционной) формы. Чиновники предложили два варианта выхода из конфликта: «первое — устранить все замечания комиссии, отмеченные в заключении, и обратиться с заявлением в департамент контроля качества образования для проведения повторной аккредитации; второе — закрыть специальности, которые были не аккредитованы, и уведомить об этом министерство образования».

У университета есть право на апелляцию. Министерство в установленном им порядкеготово предоставить студентам «возможность продолжить обучение в других вузах по учебным планам и программам МИУ».

«В этой связи действие руководства вуза по подстрекательству студентов к забастовкам, манипулированию общественным мнением нами рассматривается как попытка уйти от решения вопроса по существу, который находится в исключительной компетенции Минского инновационного университета», — констатировали в министерстве.