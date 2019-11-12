Красногорск, , 13:24 — REGNUM В Московской области стоматологи провели более 104,4 тыс. онкоскринингов в 2019 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения регмона.

По данным областного минздрава, число онкоскринигов, проведенных в стоматологических клиниках, с 2017 года выросло почти в два раза: с 61,8 тыс. до 104,4 тыс. за девять месяцев 2019 года. По словам главного врача Московской областной стоматологической поликлиники Марины Сойхер, всего за девять месяцев 2017, 2018 и 2019 годов провели свыше 138 тыс. онкоскринингов.

Для обследований использовали аппараты АФС и Визилайт, которые представлены в 21 учреждении региона. Предраковые заболевания полости рта выявили в 1103 случаях, злокачественные образования — в 245 случаях.