Иваново, , 12:15 — REGNUM Антитеррористические учения «Метель-2019» будут проводиться в Иваново 13 и 14 ноября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ по Ивановской области.

Цель учений — отработка вопросов по предупреждению, пресечению террористического акта на объекте массового пребывания людей, а также минимизации и ликвидации его последствий.

Как предупреждают в ведомстве, 13 ноября, с 09:00 до 12:00, на территории Ленинского района Иваново можно будет увидеть спецтехнику и сотрудников правоохранительных органов.

«Все предприятия и учреждения будут работать в штатном режиме. Просим граждан с пониманием отнестись к работе оперативного штаба», — сообщили в УФСБ.

Антитеррористические учения «Метель» проводятся правоохранительными органами в регионах России ежегодно, их цель — отработка мероприятий по пресечению терактов.