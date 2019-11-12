Таганрог, Ростовская область, , 12:15 — REGNUM В Ростовской области первая модельная библиотека заработает в 2020 году. На её создание в Таганроге будет выделено 5 млн рублей.

Модельная библиотека появится на базе детского библиотечно-информационного центра имени Островского, сообщает портал «Ёрш», ссылаясь на начальника управления культуры Таганрога Елену Шелухину.

Ранее донские власти сообщили, что в Ростовской области в рамках нацпроекта «Культура» могут появиться модельные библиотеки. Кроме того, планируется разработать программу развития библиотек на Дону.

ИА REGNUM отмечает, что в апреле 2019 года регионам России было направлено 700 млн рублей на создание модельных муниципальных библиотек. Средства предназначены для создания в библиотеках современных информационных центров и получения доступа к интернету и государственной информационной системе «Национальная электронная библиотека».