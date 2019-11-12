Красноярск, , 12:11 — REGNUM Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин заявил о том, что власти в регионах должны принять исчерпывающие меры для недопущения «мусорных» коллапсов. Как сообщили ИА REGNUM 12 ноября в Минприроды РФ, Кобылкин рекомендовал обратить особое внимание на деятельность региональных операторов в 16 субъектах РФ, в том числе в Красноярском крае.

Мусор Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам министра, все спорные ситуации должны решаться без ущерба для населения.

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О риске «мусорного» коллапса предупреждены и другие сибирские регионы — Алтайский край, Новосибирская область, Республика Алтай, Тува, Томская область.

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Как сообщало ИА REGNUM, в городе Бийске Алтайского края в октябре ввели режим ЧС из-за того, что город буквально зарос мусором. К этой ситуации привели взаимные экономические претензии регоператора и распорядителя бийского полигона ТБО.

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