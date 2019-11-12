Москва, , 12:16 — REGNUM Расширение платных стоянок в Москве является необдуманным шагом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила депутат Московской городской думы Елена Шувалова (КПРФ).

Парковка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Несмотря на то, что мэрия столицы объясняет подобные действия необходимостью борьбы с перегруженностью улиц, реальная цель расширения зон платных стоянок в другом, уверена депутат. По её мнению, задача этих мероприятий заключается в извлечении прибыли. Причём бюджет Москвы получает за счёт платных стоянок немного, а главным бенефициаром становятся компании, которые обслуживают стоянки.

«Город доход с этого имеет мизерный. Организация платной парковки стоит почти столько же, сколько город получает. У них цель — не решение транспортных проблем, а максимальное получение прибыли, причем не государственной, а частной прибыли», — отметила Шувалова.

По её мнению, решить проблему загруженности центра следует другим способом.

«Транспортную проблему Москвы надо решать комплексно. Прежде всего, нужно сделать очень дешевым проезд в общественном транспорте. Сделать его таким, какой он был в советское время или как сейчас в Таллине, где он бесплатный», — сказала депутат Мосгордумы.

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