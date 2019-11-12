12 ноября 2019 | Время чтения 3 мин

Жителям соседних с полигоном ТБО «Тимохово» населенных пунктов, с 2013 года задыхающимся от непереносимых миазмов свалки, вновь предложили потерпеть, теперь до лета 2020 года.

Игорь Свирин, , 13:14 — REGNUM Чиновники московского областного правительства, представители руководства полигона ТБО «Тимохово» и компании «Экоком» объявили о том, что к июню 2020 года планируют как минимум в два раза увеличить мощность системы сбора и уничтожения свалочного газа. Во время нового этапа дегазации планируется пробурить 60 новых скважин и установить два новых факела, которые будут обезвреживать порядка 5 тыс. куб. м газа в час. На модернизацию власти намерены потратить еще 1,22 млрд рублей.

Свалка Иван Шилов © ИА REGNUM

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В нынешней презентации очередного этапа дегазации «Тимохово» примечательны несколько моментов, на которые стоит обратить внимание. По уже устоявшейся привычке, без соблюдения предписанных законом процедур, чиновники вновь ставят местных жителей перед свершившимся фактом наращивания мощностей по сжиганию газа.

Обращает на себя внимание позиция так называемой «конструктивно» настроенной общественности, которая охотно вступает в диалог с властями и «мусорными» королями, соглашаясь на все, что те ни предложат. Вот и в этот раз согласована некая дорожная карта, согласно которой опять будут баламутить свалку, лить на нее концентрат фильтрата для более активного газообразования, а под это дело поставят еще два факела.

Конечно же, и речи не идет о защитных сооружениях, ведь априори считается, что высокая температура разрушит все вредные примеси. «Общественников» не интересует, что создатели технологии не могут гарантировать, что будет соблюден необходимый температурный режим, который зависит от ряда привходящих обстоятельств, не все из которых подвластны технологам.

Свалка в Тимохово Дарья Антонова © ИА REGNUM

Вместо понятных и подтвержденных специалистами защитных мер им предложили, что создадут информцентр, куда они, предварительно записавшись, смогут раз в месяц приезжать. И повесят на свалке камеры, на которых любой желающий в режиме онлайн сможет наблюдать, как строго по «дорожной карте» его травят диоксинами, фуранами, бензопиренами и прочим.

Впрочем, такая готовность к «диалогу» неудивительна, достаточно вспомнить председателя марионеточного движения «Экосила 50» Анатолия Баташева. Сей господин активно боролся с тем самым «Экокомом», в котором ныне занимает пост заместителя генерального директора. Также очевидно, что у властей и крупного бизнеса еще достаточно пряников для ведения «конструктивного диалога», были бы желающие.

Не обошлось и без казусов, обойдя вниманием проблему сжигания свалочного газа, дослужившийся до поста зампреда правительства области господин Хромушин сосредоточился на вопросах утилизации фильтрата. Обезвреживать его будут с помощью технологии двойного осмоса, этаких двойных мембран с микропорами. Якобы в них осаждаются вредные примеси из фильтрата, а на выходе получается технологическая вода, которую, по словам чиновник, а хоть в рыбхозы подавай, такая она чистая.

Свалка в Тимохово Андрей Черкасский © ИА REGNUM

В отсутствие представленных на суд общественности и экспертов проектов проводимых подмосковными властями дегазаций, которые можно проанализировать, трудно сказать наверняка, что же имеет в виду господин Хромушин. А вот то, что с 2016 года компания «Экоком» пытается лицензировать технологию двойного осмоса, но до сих пор так и не прошла государственную экологическую экспертизу, знаем не по наслышке. Дело в том, что мембраны буквально в течение часа забиваются примесями, неясно, каким образом очищается химический состав фильтрата, поэтому специалисты считают данный метод профанацией.

Не меньшие сомнения вызывают заявления рекультиваторов о том, что концентрат фильтрата вывозят на специальные предприятия по обезвреживанию. Член общественной палаты Солнечногорского района Василий Маркин, посвятивший немалое время исследованию данного вопроса, выяснил, что подобных предприятий в области попросту нет, от концентрата фильтрата могут избавляться каким угодно способом, в лучшем случае его будут возвращать на тело полигона. А могут ведь вылить в соседние овраг или речку, систему канализации, не правда ли?

Подробности читайте здесь: Расследование: куда девается фильтрат с подмосковных полигонов ТБО?

И вновь мы видим очередную профанацию, когда власти за счет граждан реализуют свои коммерческие интересы, а рукопожатные «общественники» легитимируют их через ни к чему не обязывающие «дорожные карты». Очевидно, что дегазация полигона «Тимохово» не последний эпизод в этой истории, ведь никто не гарантирует, что в следующем году власти не решат в очередной раз увеличить мощность дегазации. Да и помимо «Тимохово» в Подмосковье столько свалок, которые лишь ждут своего часа.