Новосибирск, , 12:08 — REGNUM Изучение иностранных языков, безусловно, полезное дело и, скорее всего, должно быть обязательным в стране, которая хочет быть конкурентоспособной, считает старший преподаватель кафедры английского языка факультета иностранных языков Новосибирского государственного педагогического университета Олеся Вальгер. Однако введение обязательного экзамена по иностранному языку, отмечает Вальгер, означает, что дети из сельских школ, из бедных школ, из маленьких школ, из школ в отдалённых районах оказываются в ещё более уязвимом положении по сравнению со своими городскими сверстниками.

Олеся Вальгер «Это противоречит цели выравнивания доступа к образованию. Также введение обязательного экзамена может превратить увлекательный познавательный процесс приобретения дополнительной языковой личности в обязаловку, в ещё один источник стресса в и без того нелёгкой жизни подростка. Кроме того, страна не готова к тому, чтобы все школьники изучали иностранный язык так, чтобы они могли успешно сдать экзамен. Иностранный язык не может преподаваться качественно в постоянном цикле классно-урочной системы, потому что нельзя делить класс на фиксированные группы и тащить их одним составом десять лет. Нужно ежегодно образовывать новые группы по фактическому уровню владения иностранным языком и разрешать детям повторять курс того же уровня, если они не смогли его освоить за год. Учителей иностранного языка в школах не хватает именно по этой причине — человек не может долго заниматься таким титаническим подвигом, как преподавание языка в смешанных группах, на полторы ставки и за довольно скромную зарплату, у него наступает выгорание за первые несколько лет».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов на Всероссийской встрече с родителями заявил, что в 2022 году в рамках ЕГЭ появится обязательный экзамен по иностранному языку. При этом «ученик может выбирать из пяти языков».

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