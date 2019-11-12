Киншаса, , 12:13 — REGNUM Местная конголезская радиостанция, которая принимала активное участие в попытках остановить распространение Эболы в Демократической Республике Конго, была закрыта после убийства одного из ее журналистов. Об этом передает ВВС Africa.

Сотрудники радио Lwemba в восточном городе Мамбаса сообщили журналистам, что они получали многочисленные угрозы и прекратили вещание по соображениям безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября радиоведущий Папи Мамбере Махамба был убит в своем доме после проведения программы по информированию о Эболе.

По данным ВОЗ, с начала вспышки заболевания в стране в прошлом году от вируса умерло около 2200 человек.

Страхи и суеверия местного населения привели к регулярным нападениям на работников здравоохранения, что подрывает усилия по прекращению распространения вируса, отмечает телерадиокомпания.

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