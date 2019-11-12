Москва, , 12:00 — REGNUM В настоящее время в России накопилось большое количество проблем социального характера, куда можно отнести и вопросы пенсионной реформы, и воспитание нового поколения, и вопросы развития образования, а также значительный перекос в материальном положении некоторых слоев населения, а если говорить точнее, то в высоком уровне неравенства внутри российского общества, заявила корреспонденту доцент кафедры экономической теории РЭУ им Г В Плеханова Екатерина Новикова, комментируя слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина.

«Неравенство является по сути неразрешимым вопросом на протяжении многих веков, но развитие рыночной экономики за последнее время еще больше усугубило данную проблему.

В России данная ситуация выглядит еще более критической по причине неравномерного распределения денежных средств: отсутствие прогрессивной шкалы налогообложения в обществе не дает возможности более равноценного распределения полученных доходов.

В связи с этим происходит постепенное накопление капитала у одной совсем небольшой части общества, и обеднение другой, наибольшей…

В данной ситуации дополнительное вливание денежных средств на решение данной проблемы не сможет привести к какому-либо значительному изменению в структуре российского общества.

Здесь требуются реформы (и не только экономического характера), которые смогли бы изменить само понимание существующей проблемы, а также отношение людей друг к другу.

Не зря один из святителей прошлого столетия Николай Сербский говорил, что «когда утрачивается любовь, люди говорят о справедливости и думают о равенстве. Когда с любовью исчезает и справедливость, люди говорят о равенстве и думают о безнравственности».

По сути, деньги должны сохранять в себе функцию обмена товарами и услугами между людьми, а не становится средством для необоснованного обогащения.

Как заметил нобелевский лауреат Ангус Дитон «настоящее равенство не сводится к дележке ресурсов, оно включает в себя показатели здоровья и образования», но и здесь расслоение нашего общества с каждым годом только растет.

В связи с этим на сегодняшний день важно обратить внимание на структурные изменения в российском обществе, и в первую очередь, на отношение людей другу к другу, а не на обособление себя вне общества», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал о том, с какими сложностями сталкиваются регионы при реализации нацпроектов, а также как можно сделать поддержку нуждающихся более адресной.

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