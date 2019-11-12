Предгорный район, Ставропольский край, , 12:04 — REGNUM Строительство школы-долгостроя практически завершилось в поселке Мирном в Предгорном районе Ставрополья. Новое учебное заведение на 500 мест должно принять учащихся до конца 2019 года, сообщили ИА REGNUM 12 ноября в пресс-службе главы региона.

Отмечается, что строительство этой школы — многолетнего долгостроя — было возобновлено в 2018 году. Все годы, пока объект был «заморожен», учащиеся Мирного были вынуждены посещать школы в близлежащих населенных пунктах.

Ожидается, что новая школа позволит детям поселка учиться по месту жительства и разгрузит учебные заведения соседних поселений. Школа объединена с детским садом на 100 мест, который расположен в примыкающем к основному зданию корпусе.

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