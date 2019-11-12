Новосибирск, , 11:53 — REGNUM В Новосибирской области заработала первая модернизированная модельная библиотека. Она усовершенствована в рамках национального проекта «Культура». Сегодня, 12 ноября, библиотеку открыли в селе Криводановка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Это новый проект, новый библиотечный формат, который создаёт особое пространство, значительно повышает качество предоставляемых услуг, увеличивает охват населения», — отметил на открытии замгубернатора региона Сергей Нелюбов.

Модернизированная Криводановская сельская библиотека им. А. Кухно с комфортными функциональными зонами будет предоставлять разнообразные ресурсы, в том числе доступ к национальной электронной библиотеке. Здесь установлены комплект оборудования «Виртуальная реальность», интерактивная панель и интерактивный глобус, есть бесплатный интернет.

Как уточнили ИА REGNUM в правительстве Новосибирской области, в регионе в рамках нацпроекта «Культура» до конца ноября будут открыты четыре модельных библиотеки - в Новосибирском, Ордынском, Сузунском районах и в городе Искитиме.

Инвестиции из федерального бюджета в 2019 году составили 25 млн рублей.