Санкт-Петербург, , 11:50 — REGNUM Чтобы победить коррупцию, нужно бороться с ней всеми возможными способами, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 12 ноября, ректор Ленинградского государственного университета Станислав Еремеев, комментируя определения судей Конституционного суда.

Ранее «Ведомости» сообщили, что суд отказал родным и знакомым полковника МВД Дмитрия Захарченко, которые сочли незаконным изъятие у них имущества. Суд Москвы счёл, что официальные доходы заявителей не позволяли им приобрести такое имущество, истцы же отмечали, что на них не должны распространяться нормы закона о контроле за расходами госслужащих.

Такие действия и есть указанные в законы «особые правовые меры», необходимые для эффективного противодействия коррупции, полагают в свою очередь судьи Конституционного суда.

«Во всех государствах мира борьба с коррупционными преступлениями — один из сложнейших аспектов правовой системы. И для эффективности этой борьбы необходимо изъятие незаконно нажитого. Преступники идут на ухищрения, вовлекая в оборот огромное количество людей. Но судьи правомерно указывают, что все это должно быть изъято.

Если мы хотим искоренить коррупцию, надо бороться с ней всеми способами. Человек, прячущий краденое, является соучастником», — отметил Станислав Еремеев.