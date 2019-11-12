Лесосибирск, Красноярский край, , 11:45 — REGNUM В городе Лесосибирске Красноярского края открыли после реставрации мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Лесосибирска.

Мемориал реставрировали три месяца. За это время заменили постамент, поставили скамейки и урны, обновили плиты с именами воинов, уложили брусчатку. На эти цели из муниципального бюджета выделили 3,6 млн рублей.

В 2019 году мемориал дополнили Огнём памяти. 11 ноября его зажгли.

В горадминистрации напомнили, что Лесосибирск стал четвёртым городом Красноярского края и самой северной точкой, где зажегся Огонь памяти.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске в октябре 2019 года вандалы подожгли памятник героям Великой Отечественной войны. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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