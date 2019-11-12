Нью-Йорк, США, , 12:07 — REGNUM Игроки Red Dead Redemption 2 нашли в файлах проекта потерянного персонажа Изабо Катарину Зенмейстер. Об этом 11 ноября сообщило игровое издание Kotaku.

Имя девочки можно часто встретить при прохождения игры — по сюжету проекта, она потерялась 15 лет назад во время «Королевского визита». Как оказалось, модель персонажа с полным набором анимаций всё же присутствует в файлах Red Dead Redemption 2, но в игровом мире её встретить нельзя.

Напомним, 5 ноября 2019 года Red Dead Redemption 2 вышла на персональных компьютерах. Игроки сразу же столкнулись со множеством технических проблем и не смогли сразу запустить игру.