Новочеркасск, Ростовская область, , 11:42 — REGNUM В Ростовской области коммунальные службы расчистили от мусора плотину через реку Грушевская. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Новочеркасска.

На мусор, скопившийся в микрорайоне Молодежный, обратили внимание в ходе плановых осмотров объекта. Всего было убрано более 10 кубометров мусора, в том числе веток и брёвен, пластика и стекла.

Жителей Новочеркасска местные власти призывают «не засорять прибрежную зону и не выбрасывать в реку мусор».