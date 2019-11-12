Ставрополь, , 11:56 — REGNUM Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов завели на главу крестьянского фермерского хозяйства в Минеральных Водах. Индивидуальный предприниматель утаил от государства более 20 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 12 ноября в пресс-службе Следственного комитета Ставропольского края.

По данным следствия, подозреваемый неправомерно применял налоговые вычеты по НДС при сделках с несколькими компаниями. Ложные данные он вносил в налоговые декларации за 2014−2015 годы.

В настоящее время следствие назначило налоговую судебную экспертизу, расследование дела продолжается.

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Как сообщало ИА REGNUM, в аналогичном преступлении на Ставрополье ранее заподозрили директора торговой фирмы ООО «СВ-Сервис». Установлено, что с июля 2016 по декабрь 2018 года подозреваемый при помощи махинаций с декларациями скрыл от налогов более 5 млн рублей.