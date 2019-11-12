Волгоград, , 11:42 — REGNUM Заключительный этап Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион» пройдёт в Волгограде16−18 ноября. Финалисты по 20 номинациям соберутся на торжественную церемонию награждения победителей в Новом экспериментальном театре, сообщили 12 ноября в пресс-службе регионального правительства.

В число финалистов вошли коллективы из Волгограда, Ставрополя, Астрахани, Самары, Нижнего Новгорода, Омска, Ижевска, Уфы, Красноярска, Краснодара, Санкт-Петербурга, Калуги, Архангельска, Ноябрьска, Симферополя, Челябинска, Великого Новгорода, Улан-Удэ, Новосибирска, Магадана, Белгорода, Салехарда, Москвы, Екатеринбурга, Абакана, Норильска, Сургута, Нижнего Тагила, Томска, Хабаровска, Тюмени, Иркутска. 20 номинаций конкурса представлены в двух тематических направлениях: «Информационное телевещание» и «Просветительское и развлекательное телевещание». Сначала представители СМИ примут участие в образовательной программе фестивале, а 18 ноября лучшие телевизионщики получат бронзовую статуэтку «Орфей» и «золотой» диплом, финалистов конкурса отметят «серебряными» дипломами.

В 2019 году на Всероссийский телевизионный конкурс «ТЭФИ — Регион» поступило более 500 работ. К участию были отобраны 453 работы от 126 телекомпаний из 70 населённых пунктов России.