Москва, , 11:45 — REGNUM Агрессивное расширение территории с платной парковкой в центре Москвы не отвечает интересам жителей города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил депутат Московской городской думы Максим Круглов («Яблоко»).

Комментируя информацию о возможном включении в зону платной стоянки новых улиц в центре столицы, депутат указал, что подобные меры проводятся без публичного обсуждения. Это, по мнению Круглова, является неправильным, поскольку принимать решения следует только с учётом мнения жителей.

«До серьёзного общественного обсуждения следует ввести мораторий на расширение платной парковки. Это позиция моя как депутата. Это тема, которая вызывает острую поляризацию в обществе. Многие москвичи не понимают, зачем нужно расширение платных парковок. До общественного обсуждения нужно ввести мораторий на расширение зон платной парковки», — заявил депутат.

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