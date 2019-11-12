Тбилиси, , 11:38 — REGNUM В Грузии шесть врачей пожизненно лишены права на врачебную деятельность. Об этом 12 ноября сообщает «ИнтерпрессНьюс».

Как рассказал директор Агентства государственного регулирования медицинской деятельности Заал Капанадзе, в течение 4 месяцев в масштабе всей страны были проверены более 500 амбулаторных и стационарных учреждений. Штрафы получили более 100 клиник, в 7 случаях были выявлены признаки уголовного преступления, дела передали для изучения правоохранительным ведомствам.

Вопрос каждого отдельного врача обсуждался на профессиональном совете по медицинскому регулированию, и некоторым врачам временно было приостановлено право на деятельность. «Было 6 случаев, когда мы имели дело с очень тяжелым, в том числе, летальным исходом», — отметил Капанадзе.