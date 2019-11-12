Иркутск, , 11:38 — REGNUM Общероссийский народный фронт на пресс-конференции в Иркутске представил результаты трехэтапного двухмесячного мониторинга оказания помощи пострадавшим от паводка в Иркутской области, который позволил выявить многочисленные нарушения.

Для контроля за выполнением поручений президента России, лидера Народного фронта Владимира Путина по оказанию помощи была создана мониторинговая группа ОНФ, которая опросила 305 человек в 15 пострадавших населенных пунктах.

Почти 70% опрошенных сказали, что не знают, где можно получить помощь, восстановить документы и проконсультироваться. Жители вынуждены обращаться к платным адвокатам, чтобы получить положенные компенсации или жилищный сертификат. Региональная исполнительная власть не справилась с выполнением президентского поручения об информировании пострадавших, считают представители ОНФ. В большинстве обследованных населенных пунктов отсутствует мобильная связь и интернет, поэтому информации, размещенной на сайте областного правительства, явно недостаточно для оповещения граждан.

«Проблемы связаны с тем, что не выполнено поручение президента. Я говорю о низком уровне информированности населения с первых дней. Люди не знали куда идти, что делать, по каким инстанциям необходимо пройти для того, чтобы получить определенную справку, жилищный сертификат, сертификат на капитальный ремонт. А ведь, в соответствии с поручением президента, за информированность населения отвечает региональная исполнительная власть. На наш взгляд, это не сделано. Это было первоначально небольшим снежным комом, который обрастал изо дня в день, наполняясь проблематикой», — заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Иркутской области Сергей Апанович.

О проблемах с выплатой компенсаций заявили 90% опрошенных. Люди не получили в полном объеме то, что им положено. Так, в поселке Соляная 86-летняя жительница Мархабат Насыбуллина подала заявление на проведение оценки ущерба имущества еще в августе, но представители комиссии так и не приехали. Родственники женщины наняли адвокатов, чтобы получить компенсации через суд. В поселке Вознесенский два раза теряли документы в поселковой администрации. Там же один из жителей рассказал активистам ОНФ, что не смог получить компенсацию за утерю урожая, потому что не получилось зафиксировать ущерб из-за отсутствия фотоаппарата. В Пороге жительнице отказали во всех компенсациях и выплатах под предлогом затопления дома грунтовыми водами.

Во всех обследованных мониторинговой группой населенных пунктах люди боятся, что не успеют использовать выданный жилищный сертификат. По словам жителей, чиновники установили срок переезда до 15 ноября. Часть людей сертификат еще не получила, а ведь нужно время, чтобы найти новое жилье и оформить все бумаги, поэтому граждане боятся, что могут остаться вообще без всего. О необходимости помощи для оформления сертификата заявили 64% опрошенных. Из них 57% не согласны с актами межведомственной комиссии по оценке нанесенного ущерба, но отсутствуют средства для оспаривания этих решений. О проблеме с документами (дом не приватизирован, утеряны документы и прочее) заявили 42% жителей.

Межведомственные комиссии в большинстве случаев пришли сразу после наводнения, поэтому не смогли оценить реальный ущерб, который стал очевиден спустя время.

Присутствовавший на пресс-конференции житель Нижнеудинска Андрей Никитин рассказал, что не смог добиться не только компенсаций, но даже осмотра дома. Жительница поселка Вознесенский Елена Васина сообщила, что ее заставляют отказаться от земли, чтобы получить сертификат на новое жилье. А жительница поселка Аршан Любовь Дунцова рассказала на пресс-конференции о непригодном для проживания доме своего 77-летнего брата, в котором чиновники предложили провести капремонт. Люди не знают, как переживут зиму, им не предоставили компенсацию за утрату имущества, чиновники зафиксировали только ущерб исходя из трех соток огорода на участке площадью 20 соток.

Местные и региональные власти устранились от решения сложной проблемы ремонта муниципального жилья. Чиновники утверждают, что деньги на ремонт региональные власти выделят не раньше весны следующего года. То есть жители будут зимовать в домах с глубокими трещинами, треснувшими печами, проваленными полами, разрушающимся фундаментом.

«Было четкое поручение президента, чтобы конкретно отработать каждую проблему, ситуацию каждого человека, пострадавшего от паводка. Необходимо было создать мобильные консультационные группы, которые могли бы проехать по всем населенным пунктам, опросить каждого жителя. Следовало сформировать группы, которые должны помочь собрать пожилым людям необходимый пакет документов для получения сертификатов на жилье, на ремонт, собрать необходимые справки. В любом случае Общероссийский народный фронт будет продолжать осуществлять контроль за ситуацией на территориях, которые пострадали от паводка», — подчеркнул Сергей Апанович.