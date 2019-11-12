Москва, , 11:49 — REGNUM На Курском, Савеловском и Белорусском вокзалах установят дополнительную навигацию к запуску Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

На трех вокзалах, через которые пройдут маршруты МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский», будет установлено почти 300 дополнительных элементов навигации, из них 150 — на Курском, 110 — на Белорусском и 30 — на Савеловском. Дополнительные элементы — это различные стикеры, временные указатели на композитном материале и стойки. Они будут установлены на пути следования пассажира от близлежащих станций метро к конкретным платформам на вокзале, с которых будут отправляться поезда МЦД.

Также указатели установят в вестибюлях вокзалов и на платформах, около вокзалов и при выходах со станций метро.

Сейчас идет процесс верстки указателей, также определяется адресная программа их размещения. Все допэлементы установят к запуску пассажирского движения по диаметрам.

Информационные указатели в метро также обновили перед запуском МЦД. На станциях, с которых можно сделать пересадку на МЦД, появились специальные знаки.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что запуск диаметров «Одинцово — Лобня» (МЦД-1) и «Нахабино — Подольск» (МЦД-2) запланирован на конец ноября 2019 года.

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