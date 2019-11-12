Бишкек, , 11:35 — REGNUM На отдельных участках дорог в Киргизии, обеспечивающих безопасность дорожного движения, ограничение скорости для легковых автомобилей повысили до 110 км/ч. Об этом сообщает 12 ноября издание 24. kg со ссылкой на соответствующие поправки в Правила дорожного движения.

Постановление правительства подписал премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев. В документе не указано, на каких именно участках дороги разрешается ездить со скоростью 110 км/ч. Ранее ограничение скорости на всех участках составляло 90 км/ч.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев подписал поправки в Правила дорожного движения, запрещающие перевозить детей младше 12 лет на заднем сидении мотоцикла.

Читайте также: Правительство Киргизии поддержало снижение штрафов за нарушения ПДД