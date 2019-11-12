Кабанский район, Бурятия, , 11:35 — REGNUM В Кабанском районе Бурятии открыли памятник местным уроженцам, погибших на полях сражений Великой Отечественной войны. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, монумент был реконструирован в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

На памятнике были заменены старые стены и установлены новые элементы, такие как орден Славы. Здесь также появились вечный огонь, сделана подсветка, проведено общее благоустройство территории.

«Общая сумма средств, затраченных на реставрацию, составила порядка двух миллионов рублей», — добавили в правительстве.

Отмечается, что всего Кабанский район в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в это году получил 25,8 млн рублей. Деньги были направлены на благоустройство 11 общественных территорий и 34 дворов в десяти сёлах.

Напомним, 21 декабря в столице республики появится новый памятник, посвящённый маршалу Константину Рокоссовскому. Как сообщало ИА REGNUM, конная скульптура будет отлита из бронзы, а постамент облицован гранитными плитами.

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