Москва, , 11:33 — REGNUM В 2022 году в рамках ЕГЭ появится обязательный экзамен по иностранному языку. Как передаёт корреспондент, об этом 12 ноября заявил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов на Всероссийской встрече с родителями.

«В 2022 году ЕГЭ планируется введение обязательного иностранного языка. Все спрашивают: это будет английский язык? Нет. Сегодня ученик может выбирать из пяти языков. В прошлом году добавили китайский. Французский, испанский, немецкий, английский», — заявил Кравцов.