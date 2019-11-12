Рига, , 11:32 — REGNUM Председатель общества больниц Латвии Евгений Калейс заявил, что в год Латвия теряет 200 врачей. Об этом сообщает портал LSM.

По его словам, половина из тех, кто получает специальность говорят, что не планируют работать в латвийской медицине. Спрос заграницей на специалистов из Латвии очень высок. Им готовы оплачивать не только рабочие визы, но компенсировать затраты на жильё. Причём речь идёт не только о врачах, но и медсёстрах, отметил он.

Калейс отметил, что работники отрасли ждут от правительства Латвии повышения финансирования зарплат, причём не только в следующем году, но и индексации в последующие годы.

«Не будет ничего страшного, если принятие бюджета из-за поиска средств для врачей задержится, — считает Евгений Калейс. — В Латвии не раз случалось то, что бюджет не принимали вовремя».

Как передавало ИА REGNUM, ранее правительство Латвии решило выделить для повышения заработных плат в медицинской отрасли половину требуемой врачами суммы — 60 млн евро, но медики к такому компромиссу не готовы и обещают продолжить протесты.