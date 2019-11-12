Москва, , 11:32 — REGNUM В 2020 году и в 2021 году обязательных экзаменов для девятых классов по иностранным языкам не предполагается. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 ноября заявил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов на Всероссийской встрече с родителями.

«Что касается девятых классов, то обязательного введения экзаменов по иностранным языкам не установлены. По девятым классам и в следующем, и в последующем будет такая модель: два экзамена обязательны — русский и математика. И два предмета по выбору, в том числе иностранных язык», — заявил Кравцов.