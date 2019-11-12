Ирвайн, США, , 12:11 — REGNUM Компания Blizzard Entertainment выпустила рассказ по мотивам игры Overwatch. Произведение под названием «Валькирия» посвящёно Ангелу, сообщалось на странице проекта в Twitter 11 ноября.

https://twitter.com/PlayOverwatch/status/1193967354222239744

В рассказе сообщаются подробности вступления Ангела в Overwatch. В честь выхода «Валькирии» разработчики запустили в игре особое событие — теперь, выполняя задания, можно получать особый облик на героиню.

Напомним, Overwatch — это командный шутер от компании Blizzard Entertainment. В 2019 году разработчики анонсировали сиквел проекта.

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