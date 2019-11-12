Москва, , 11:26 — REGNUM В Санкт-Петербург направлены опытные криминалисты Главного управления криминалистики Следственного комитета РФ. Они помогут своим коллегам в расследовании резонансного убийства девушки преподавателем Санкт-Петербургского государственного университета Олегом Соколовым. Такое поручение дал председатель СКР Александр Бастрыкин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного ведомства.

«Также Александр Бастрыкин дал указание руководству ГСУ СК России по Санкт-Петербургу в рамках расследования проверить сведения, озвученные некоторыми СМИ, об имевшихся фактах противоправных действий обвиняемого в отношении другой студентки», — добавила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По результатам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, 63-летний доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов подозревается в убийстве своей 24-летней гражданской супруги Анастасии Ещенко. По версии следствия, мужчина застрелил, а затем расчленил тело убитой и попытался скрыть следы преступления, сбросив останки в реку Мойку. Однако по неосторожности сам оказался в ледяной воде и был спасен. Останки девушки искали на протяжении нескольких дней. Туловище водолазы смогли найти лишь в понедельник, 11 ноября, в реке Екатерингофка.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. По решению суда он арестован на два месяца. 11 ноября ему было официально предъявлено обвинение в убийстве.