Екатеринбург, , 11:27 — REGNUM Екатеринбургскую фабрику-кухню УЗТМ должны привести в должный вид не позже декабря 2023 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Было обнаружено, что фабрика-кухня находится в неудовлетворительном состоянии. Фасад обвалился до кирпичной кладки, стены обезображены вандалами, а новые пристрои и стеклопакеты, по мнению экспертов, испортили исторический облик здания.

Прокуратура обратилась в суд с иском ко всем трём собственникам — городской академии современных искусств, юрлицу и физлицу — с требованием отремонтировать объект культурного наследия. Орджоникидзевский районный суд удовлетворил требования прокуратуры,

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге отложили ремонт памятника Ленину. Объект культурного наследия отремонтируют в 2020 году.

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