Пекин, 12 ноября 2019, 13:12 — REGNUM Китайская компания Tencent хочет создавать консольные игры с персонажами компании Nintendo. Об этом 11 ноября сообщил сайт gamesindustry.biz.
Разработчики из Tencent хотят многому научиться у инженеров из Nintendo. По заявлению представителей китайской компании, они планируют выпускать игры для геймеров из Европы и США.
Напомним, в 2019 году Tencent и Nintendo объявили о сотрудничестве. В его рамках игровые консоли Switch будут поставляться в Китай с локализованными играми.
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