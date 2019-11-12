Пекин, , 13:12 — REGNUM Китайская компания Tencent хочет создавать консольные игры с персонажами компании Nintendo. Об этом 11 ноября сообщил сайт gamesindustry.biz.

Разработчики из Tencent хотят многому научиться у инженеров из Nintendo. По заявлению представителей китайской компании, они планируют выпускать игры для геймеров из Европы и США.

Напомним, в 2019 году Tencent и Nintendo объявили о сотрудничестве. В его рамках игровые консоли Switch будут поставляться в Китай с локализованными играми.

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