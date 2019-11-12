Москва, , 16:35 — REGNUM Сегодня семьи с детьми, особенно многодетные, переживают в России беспрецедентное давление при котором удивительным образом население ещё воспроизводится. Патронатным воспитателем и приёмным родителем финансово гораздо выгоднее быть, чем родным отцом или матерью, заявил корреспонденту ИА REGNUM музыкант и композитор, создатель проекта «Радиокрылья», отец пятерых детей Алексей Морозов.

Многодетный отец стал перечислять аргументы в доказательство своей позиции с мытарств, которые приходится переживать несовершеннолетним будущим матерям. Если юные будущие матери захотят вступить в брак, им и их родителям, а также отцу ребёнка придётся пройти через горнило органов опеки и полиции. Если несовершеннолетняя девушка родит вне брака, то ребёнку назначат опекуна, так как она сама является лицом, находящимся под родительской ответственностью.

«После всего этого, став уже совершеннолетней, она захочет ещё раз родить?», — задаёт риторический вопрос Алексей Морозов.

Что касается совершеннолетних родителей, ими тоже быть непросто под довлеющим оком надзорных органов. В опеку и полицию может на них заявить кто угодно.

«Поводом для такого обращения может стать, например, отказ от услуг патронатной сестры, опасения врача, проводящего постродовый осмотр, слишком редкие или слишком частые посещения районной поликлиники, необщительность ребёнка, значит не социализирован, или, наоборот, его исключительная общительность. Куда смотрят родители? Почему не обратились к специалистам? В детском саду и дальше в школе значение будет иметь не только поведение ребёнка, но и, например, его вес, если он страдает ожирением или, наоборот, не добирает в весе, школьная медсестра обязана по инструкции поставить в известность отдел опеки», — приводит примеры многодетный отец.

Алексей Морозов сообщил, что был шокирован, когда узнал, что после рождения третьего ребёнка семьи ставятся на учёт.

«Конечно, у нас все многодетные на учёте», — сказала мне одна, теперь уже бывшая, сотрудница отдела ПДН. На мой вопрос, зачем и кому это нужно, она ответила, что не знает, просто по инструкции они должны это делать. Все многодетные знают простую истину: пошёл в поликлинику — пришла опека, пошёл в собес — пришла полиция», — рассказывает музыкант.

При этом, как отмечает Алексей Морозов, «дети алкоголиков, наркоманов, нередко отличающиеся девиантным поведением, никому не нужны». И операции по выявлению безнадзорных детей-«маугли» направлены в первую очередь на тех, чьи дети приглянутся усыновителям, считает он.

«В чью же пользу изымают детей из родных семей? Итак, приёмные семьи. Часто приёмными называют не только собственно приёмные, но и патронатные семьи. Здесь нужно сказать, что, вопреки некоторым заблуждениям, патронатных родителей не бывает. В законе прописано понятие «патронатный воспитатель». Государство стимулирует появление таких семей разными способами: открываются школы приёмных родителей, различные государственные и негосударственные центры содействия, поддержки и так далее. Так, например, в городе Москве, работает 42 школы приёмных родителей, в которых отучились более 11 000 человек, и это за последние три года. Только государственных организаций для поддержки таких семей в Москве 57, и это не считая помощи от различных благотворительных фондов и других некоммерческих организаций, которые, в свою очередь, тоже получают от государства субсидии и гранты», — подводит финансовую подоплёку Алексей Морозов.

А если сравнить, по данным департамента труда и соцзащиты города Москвы, выплаты родным, усыновителям и возмездным семьям, то становится очевидно, что многодетные усыновители и возмездные семьи получают дополнительные льготы и выплаты помимо полного пакета социальной поддержки, положенной реальным родителям.

Выплата Родные семьи Опекуны Усыновители Приёмные (патронатные) семьи Единовременное пособие при рождении или передаче ребенка на воспитание в семью — федеральное. 17 479 руб. 73 коп. 17 479 руб. 73 коп. 17 479 руб. 73 коп.133 559 руб. 36 коп., если ребёнок старше 7 лет. Инвалид или при усыновлении братьев, сестёр 17 479 руб. 73 коп. ЕКВ местная 5 500 р. при рожд. Первого ребёнка 14 500 — второго и последующих. ЕКВ в св. с одновр. рожд., усыновлением 3 и более детей местная 50 00 руб на семью 50 00 руб на семью Ед.вр. молодой семье (до 30 лет) или усыновителям (любого возраста) — местная. 1-й реб. — 88 395,00 р.2-й реб. — 123 753,00 р.3-й и посл. — 176 790,00 р. 1-й реб. — 88 395,00 р.2-й реб. — 123 753,00 р.3-й и посл. — 176 790,00 р. Денежные средства на содержание детей, переданных в приемную семью (на патронатное воспитание) или под опеку или выплата усыновителям — местное. 16 500 руб. — на детей в возрасте до 12 лет (на каждого ребенка);— 22 000 руб. — на детей в возрасте от 12 лет до 18 лет (на каждого ребенка).При наличии в семье трех и более детей: — 19 800 руб. — на каждого ребенка в возрасте до 12 лет;— 25 300 руб. — на каждого ребенка от 12 до 18 лет.27 500 руб. — на каждого ребенка-инвалида. 16 500 руб. — на детей в возрасте до 12 лет (на каждого ребенка);— 22 000 руб. — на детей в возрасте от 12 лет до 18 лет (на каждого ребенка).При наличии в семье трех и более детей: — 19 800 руб. — на каждого ребенка в возрасте до 12 лет;— 25 300 руб. — на каждого ребенка от 12 до 18 лет.27 500 руб. — на каждого ребенка-инвалида. 16 500 руб. — на детей в возрасте до 12 лет (на каждого ребенка);— 22 000 руб. — на детей в возрасте от 12 лет до 18 лет (на каждого ребенка).При наличии в семье трех и более детей: — 19 800 руб. — на каждого ребенка в возрасте до 12 лет;— 25 300 руб. — на каждого ребенка от 12 до 18 лет.27 500 руб. — на каждого ребенка-инвалида. Ежемесячное вознаграждение приемным родителям, патронатным воспитателям — местное. 16 700,00 руб. за каждого взятого на воспитание ребенка;28 390,00 руб. за воспитание каждого ребенка-инвалида. Если в приемной семье находится трое и более приемных детей, вознаграждение выплачивается обоим приемным родителям Возмещение расходов по оплате за жилое помещение, в котором фактически проживают дети, и коммунальные услуги, а также по оплате телефона в жилом помещении, в котором фактически проживают дети, (за исключением услуг междугородней и международной связи), •по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги: 1044 руб. (3, 4 ребенка) или 2088 руб.(5 и более детей),•за телефон — 250 руб. на семью. 928 руб •по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги: 1044 руб. (3, 4 ребенка) или 2088 руб.(5 и более детей),•за телефон — 250 руб. на семью. Первоначально назначаются твердые суммы возмещения расходов:•по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги: 1044 руб. (3, 4 ребенка) или 2088 руб.(5 и более детей),•за телефон — 250 руб. на семью.

«Ежегодно в России из родных семей изымается около 300 тысяч детей, притом этот показатель постоянно растёт, в некоторых регионах, более чем на 50% в год. Эти сведения почерпнуты при изучении портала Министерства образования России www.usynovite.ru Сейчас в базе этого портала почти 45 тысяч детей, нуждающихся в усыновлении. А вот процент детей, возвращённых в родные семьи, напротив, снижается. Это не из-за того, что родители перестают бороться за своих детей, а из-за того, что чиновники находят всё больше оснований отказывать: не для того изымали, им надо обеспечивать детьми всё увеличивающееся количество возмездных семей. В противном случае сократят финансирование и закроют за неэффективность», — поясняет Алексей Морозов.

Кроме того, общественное мнение в целом отнюдь не на стороне родных «понарожавших», а на стороне «делающих доброе дело» патронатных родителей. И реальным родителям необходимо зарабатывать, чтобы прокормить детей. Тем временем уже сейчас в Москве очень трудно найти работу людям с регистрацией. Зато московские работодатели охотно берут на свободные вакансии мигрантов из азиатских стран бывшего СССР, многим из которых теперь выдают бессрочный вид на жительство.

«Люди радуются зарплате в 20−25 тысяч рублей, и даже если работают оба родителя, то прожиточного минимума может не получится при наличии в семье только одного ребёнка. А если детей больше?», — поясняет многодетный отец.

Отвечая на извечный вопрос «Что делать?» Алексей Морозов заметил, что люди хотят иметь детей, но боятся. Их пугает нестабильность и ухудшающаяся экономическая ситуация. Они боятся, что в их дом, в их семью, вторгнутся какие-то непонятные представители и отберут ребёнка.

«Нет чувства безопасности, а тут ещё законопроект о профилактике семейного насилия, активно лоббируемый в Госдуме, — отмечает эксперт. — Что делать? Нужно перестать внедрять у нас всю эту ювенальную евроглупость. Посмотрите: сама Европа вымирает. Государство должно сначала обеспечивать работой своих граждан. Нужно максимально упростить внутреннюю миграцию. Многие готовы переезжать в другие города только для того, чтобы найти работу. Ведь это абсурд, когда семью, переезжающую из Москвы или Питера в Челябинск, Новосибирск или Воронеж, могут обвинить в действиях, повлекших ухудшение условий жизни для их ребёнка. Если люди будут уверены хотя бы в том, что к ним никто не придёт и не придерётся, Россия снова будет полнокровной страной с перспективой устойчивого демографического роста», — резюмировал отец пятерых детей Алексей Морозов.