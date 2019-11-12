Нур-Султан, , 11:20 — REGNUM Представители России и Казахстана близки к окончанию согласования работ по строительству на космодроме Байконур «Назарбаевского старта». Об этом 12 ноября заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин журналистам в Нур-Султане.

По его словам, вопрос был поднят в рамках встречи с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым. Рогозин отметил, что стороны обсудили возможность создания пускового минимума и запуска летных испытаний до конца 2022 года.

Рогозин добавил, что строительные работы по модернизации пусковой площадки для перехода от ракет «Зенит» на новую ракету «Союз-5» могут начаться уже в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября представитель комитета по вопросам экологии и природопользования Казахстана Глеб Щегельский заявил, что летные испытания космических ракет с обновленного комплекса «Байтерек» планируют начать в 2022 году.

Напомним, 22 августа 2018 года представители России и Казахстана подписали соглашение по созданию на космодроме «Байконур» космического ракетного комплекса «Байтерек». Согласно документу, Россия создает новую ракету, а Казахстан инвестирует в модернизацию стартовой площадки.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан планирует начать испытания космических ракет в 2022 году