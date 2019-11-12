Пермь, , 11:19 — REGNUM В Перми судебные приставы завершили розыскные мероприятия в отношении двух детей-иностранцев. Мальчиков 2009 и 2012 годов рождения вывезла в Россию мать, которая заявила, что не намерена возвращаться в Армению, поскольку муж избивал и ее, и сыновей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по Пермскому краю.

По данным ведомства, розыск осуществлялся по запросу Миобрнауки РФ в рамках Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей 1980 года. Мальчики вывезены из Армении в июле 2019 года.

Дети проживают с матерью, которая устраивается на работу для получения гражданства России. Сейчас женщина и сыновья имеют вид на жительство. Дети ходят в школу.

Разыскное дело прекращено, через сутки после возбуждения исполнительное производство окончено фактическим исполнением, сообщили в пресс-службе УФССП по региону.