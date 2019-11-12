12 ноября 2019 | Время чтения 6 мин

Мысль построить шхуну пришла в голову Евгению Шкарубе, по его словам, летом 2019 года. Тогда, заказав у лешуконского мастера поморский карбас, и назвав его «Вашка», Евгений прошел по Мезени и далее на Соловки.

Владимир Станулевич, , 11:19 — REGNUM Евгению Шкарубе через пару недель — 53 года. Начинал кузнецом Соловецкого музея, затем директор в Центре Современного искусства «АртАнгар», яхт-школа «Морские практики», капитан яхты «Джульетта». Что такое «морские практики» по Шкарубе можно увидеть на сайте SEAPRACTIC.RU. Это Средиземное море, порты Испании и Франции, солнце, паруса и гавани. Зрелый возраст подсказал капитану Шкарубе занять более устойчивую жизненную нишу — он решил строить собственную шхуну и заняться арктическим туризмом. Евгений называет ее поморско-норвежской шхуной.

Поморская шхуна в Норвегии. Фото начала XX века

Что поморская — комплимент русскому Поморью. Здесь таких шхун здесь давно не строят. А вот что норвежская — точно, и на грант Баренц — секретариата из Норвегии на стапель приехали двое специалистов. Строительство шхуны там обошлось бы в 2 млн. евро, в Архангельске собираются уложиться в 600 тыс. Откуда деньги не совсем понятно — собирать придется по кругу. Пока вложился Северный Арктический федеральный университет (САФУ) — предоставленным ангаром и Баренц-Секретариат. Строительство с таким финансированием напоминает авантюру, но другого пути нет — так же с неясными источниками средств строится поморский коч на Мосеевом острове. Надежда, что успешное строительство привлечет инвесторов, да и примеры таких строек «вскладчину» есть. Например, фрегат «Штандарт» Владимира Мартуса, построенный в 2000 году в Санкт-Петербурге и бороздящий моря под российским флагом.

Капитан Евгений Шкаруба

Мысль построить шхуну пришла в голову Евгению Шкарубе, по его словам, летом 2019 года. Тогда, заказав у лешуконского мастера поморский карбас, и назвав его «Вашка», Евгений прошел по Мезени и далее на Соловки. Путешествие получило резонанс, Шкарубу принял архангельский губернатор Игорь Орлов, сам кораблестроитель. Обсуждалось будущее, морской символ Архангельска вместо сгнившей шхуны «Запад». Договорились на поддержку строительства новой шхуны. Шкаруба лукавит — на сайте Морских практик идея шхуны появилась раньше 2019 года, и местом ее строительства должно было стать Подмосковье. Да и шхуна не будет стоять у Красной пристани — капитан строит ее чтобы ходить по морям, и правильно делает. Плох тот моряк, кто не себе на уме.

Море дело затратное. Шкаруба планирует заняться арктическим туризмом. В летний день не меньше 30 небольших судов высаживают на берег Шпицбергена туристов. Они переборудованы из рыболовецких, а значит не совсем удобный для пассажиров вариант. Тем не менее, путешествие к Шпицбергену с одного туриста — не менее 3000 евро, к Антарктиде — 10−20 тыс. евро. Пассажиров шхуна готова будет принять 8 человек. Эти деньги позволят Шкарубе начать очередной этап жизни — в окружении льдов, гренландских тюленей, и брызг древнего Студеного моря. Экипаж будущей шхуны — 6 человек, длина — 20 метров, ширина — 6, материал — сосна, лиственница. В части осадки, мощности силовой установки, Шкаруба не распространяется — впереди есть еще 3−5 лет.

Северный федеральный университет выделил под строительство шхуны ангар

Не сделает ли шхуна Архангельску «ручкой»? «Штандарт», правда не по своей воле, лишился приписки в Санкт-Петербурге, и теперь, хоть и под российским флагом, но живет европейской жизнью. В России на рейсы «Штандарта» нет заказчиков, и он участвует в съемках и берет пассажиров в Европе. Арктических туристов за 3 тыс. евро с человека на Русском Севере нет, они в небольшом количестве в Москве, остальные в Европе.

Что получит, построив шхуну, Евгений Шкаруба ясно, что получит Архангельск? Сейчас у будущего полярного капитана заключен рамочный, без конкретики, договор с САФУ. Говорят о научных экспедициях, которые станут приложением к проекту «плавучего университета», и, по сравнению с большим исследовательским судном «Профессор Молчанов», шхуна выглядит оптимальнее. Второе, что может получить Архангельск — возрождение, с помощью норвежцев, малого промышленного судостроения. Идут разговоры о практике на строительстве студентов Севмавтуза. Но кто в Поморье готов выложить 600 тыс. евро за шхуну? Крупные рыболовецкие колхозы заказывают океанские траулеры, под которых открыты льготные финансовые инструменты, а покупка за 40 миллионов шхуны, без программ поддержки, вряд ли интересна. Небольшие рыбацкие колхозы, как в Пурнеме, сейчас обходятся малобюджетной рыбной ловлей — по морскому льду на снегоходах.

Стапель, где с участием норвежских судостроителей, началась работа над шхуной

Самыми заинтересованными в шхунах архангельской постройки могут оказаться норвежцы. Разница в цене на строительство шхуны в Тромсе и в Архангельске по словам Шкарубы — 1,5 млн. евро. Это уже интересное, по финансам, производство. Но строительный цикл в 5 лет великоват, нужен инвестор способный создать поточное производство. О крупном инвесторе Шкаруба не распространяется, да и, наверняка, на горизонте его пока нет. Инвестора можно поискать в той же Норвегии, где постройка шхун дело понятное. Но как норвежские инвестиции привести в Россию в обход санкций и антироссийских настроений?

На недавнем фото на сайте САФУ, где Евгений Шкаруба запечатлен почти со всеми участниками проекта, центровое место занял Андрей Шалев — почетный консул Норвегии в Архангельске, руководитель местного отделения Баренц-секретариата, обеспечивший гранты. Возможно, Андрей Шалев планирует заняться и поиском норвежского инвестора. А. Шалев известен в Архангельске широкой культурной Баренц-программой, продвигаемой на деньги секретариата. Наблюдатели справедливо причисляют ее к «мягкой силе» Норвегии — направленной на отвлечение внимания Русского Севера от истерии «русские идут» в норвежских СМИ, перевооружения ВВС и ВМФ Норвегии, размещения новых английских и американских военных баз на севере Норвегии. Пару лет назад разразился скандал — грант Баренц — секретариата был выдан Архангельскому филармоническому симфоническому оркестру на сопровождение норвежского певца, в программе которого значилась песня «Богородица Путина прогони» из экстремистского списка РФ. Андрей Шалев также известен как наставник и спонсор бывшего лидера «Ассоциации поморов» Ивана Мосеева, политическая неразборчивость которого привела к приговору по экстремистской статье УК РФ. Этот опыт судостроителям надо учитывать в работе. Именно поэтому, чтобы уравновесить влияние норвежской стороны, без которой не обойтись в полезном проекте, нужно российское софинансирование, и строители шхуны готовят заявку на президентский грант. Оптимальным в создании судостроительного предприятия был бы контрольный пакет российской стороны. Но сначала нужен успешный старт в кустарных условиях.

Эскизный чертеж шхуны капитана Шкарубы

Эскизный чертеж шхуны капитана Шкарубы

Надо поддержать проект Шкарубы, в Архангельске нет других малых судостроительных проектов, могущих встать на ноги в финансовом отношении. Строительство поморского коча на Мосеевом острове пока, скорее, имиджевый проект. Замысел Евгения Шкарубы хорошо выстроен — в части судостроения и туризма. Успешного старта!