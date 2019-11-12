Маунтин-Вью, США, , 12:55 — REGNUM Компания Google представила список игр, которые появятся в облачном сервисе Stadia во время старта. Среди них оказались Assassin’s Creed Odyssey и Mortal Kombat 11, сообщалось в официальном блоге Google 11 ноября.

На релизе Stadia (19 ноября) геймеры смогут опробовать 12 проектов. Разработчики сервиса обещают добавить в него ещё 14 игр до конца года.

Напомним, Stadia — это облачный потоковый сервис от компании Google. С его помощью геймеры смогут запускать видеоигры, не устанавливая их на компьютер.

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