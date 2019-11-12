Алма-Ата, Казахстан, , 10:41 — REGNUM Международный аэропорт Алма-Аты планирует купить компания из Турции. Об этом заявил министр индустрии и инфраструктурного развития республики Бейбут Атамкулова, сообщает 12 ноября издание BaigeNews.

По его словам, смена собственника положительно скажется на качестве обслуживания и привлечении дополнительных инвестиций. «Насколько мне известно, приходит известная компания, которая владеет несколькими аэропортами», — сказал Атамкулов.

Напомним, в августе 2019 года СМИ Казахстана сообщили, что нидерландская компания Venus Airport Investments B. V ищет покупателя международного аэропорта Алма-Аты. Компания является единственным акционером аэропорта.

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